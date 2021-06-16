Edirne'de aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
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Edirne'de aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

Edirne'de aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında SGK'ye kayıtlı çalışanların aşı randevu sistemine dahil edilmesiyle Edirne'deki hastanelerde yoğunluk oluştu.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında SGK'ye kayıtlı çalışanların aşı randevu sistemine dahil edilmesiyle Edirne'deki hastanelerde yoğunluk oluştu.

Kent genelindeki aşı merkezlerine gelen SGK'ye kayıtlı vatandaşlar, ilk doz aşılarını yaptırıyor.

Aşı merkezlerinde SGK'li çalışanlarının yanı sıra yaş ve meslek kriterleri kapsamında randevu sistemine dahil edilen diğer vatandaşlar da aşılarını oluyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine ilk doz aşısını vurdurmak için gelen Nafiz Oruçoğlu, ikinci doz aşısını yaptırdığını, herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti.

Herkesin aşı olması gerektiğini vurgulayan Oruçoğlu, "Bugün bir yoğunluk vardı, akşam geldim, biraz bekledikten sonra aşımı yaptırdım. Herkese tavsiye ediyorum. İnşallah bu hastalıktan kurtulacağız." dedi.

Cenk Çapa ise ilk doz aşısını yaptırdığını, aşılanmanın artmasıyla koronavirüs salgınının da sona ereceğini söyledi.

İlk doz aşısını yaptıran Gürkan Demirel ise herkes gibi randevusunu aldıktan sonra aşısını vurulduğunu belirterek, "Ben başta sağlık bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun. Tüm vatandaşlara da aşılarını vurdurmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Edirne'de aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Edirne'de aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Edirne'de aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Edirne'de aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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