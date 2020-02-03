Edirne'de 3 polis 'rüşvetten' tutuklandı

03.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:36

Edirne'nin Havsa ilçesinde görev yaptıkları belirtilen 4 polis yakaladıkları düzensiz göçmenlerden rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Polislerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 polis memuru, "mesai saatlerinde yakaladıkları düzensiz göçmenlerden maddi menfaat sağladıkları ve daha sonra serbest bıraktıkları" iddiası ile gözaltına alındı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen 4 polis memurundan 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer polis memuru ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA