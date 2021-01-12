Edirne çok sayıda kaçak sigara, tütün ve içki ele geçirildi
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Edirne çok sayıda kaçak sigara, tütün ve içki ele geçirildi

12.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:38
Edirne çok sayıda kaçak sigara, tütün ve içki ele geçirildi

Edirne düzenlenen operasyonda, 990 sigara, 830 paket tütün ve 13 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edirne düzenlenen operasyonda, 990 sigara, 830 paket tütün ve 13 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin araçlarında arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, 990 paket sigara, 830 paket tütün, 142 paket puro, 120 bin yaprak sigara sarma kağıdı ve 13 litre kaçak içki ele geçirildi.

Göz altına alınan şüpheliler L.K ve O.C, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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