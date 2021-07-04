'Edebiyat ve kitap günleri' yarın başlıyor

Toplumsal Yayın Grubu ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle Türkiye'nin önemli yayınevlerinin katılacağı kitap fuarı 5 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.

Toplumsal Yayın Grubu ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle Türkiye'nin önemli yayınevlerinin katılacağı kitap fuarı 5 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. 13 gün sürecek fuarda kitapseverler ünlü yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulacak.

Beşiktaş Levent Meydan'da Edebiyat ve Kitap günleri etkinlikleri başlıyor. Etkinlikler kapsamında birçok ünlü yazar imza günlerinde kitapseverlerle bir araya gelecek. Beşiktaş'ı hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin edebiyat ve sanat merkezi yapmak konusunda kararlı olduğunu dile getiren Başkan Rıza Akpolat yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Pandemi nedeniyle kültür ve sanat çalışmalarımızı istediğimiz boyutta gerçekleştiremedik. Şimdi çok hızlı bir biçimde yılın bütün zamanlarına yayılan etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bütün halkımızı edebiyat ve kitap günlerimize davet ediyor, kitaba, yazara, düşünüre, üretene sahip çıkmaya davet ediyorum."

Fuara katılacak gazeteci ve yazarlardan bazıları şu şekilde:

"Merdan Yanardağ, Ahmet Yavuz, Murat Sayım, Ali Haydar Fırat, Timur Soykan, Ergün Poyraz, Murat Ağırel, Cemil Kılıç, Ali Avcu, Yılmaz Dikbaş, Eylül Çifçi, Kerem Kurt, Oya Adıyaman."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı