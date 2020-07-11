Eda Ece: Silahlı saldırıya uğruyoruz sandık Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece önceki akşam Kaktüs Cihangir çıkışı görüntülendi. Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile tartıştıkları iddia edilen Eda Ece, o iddiaya ilk kez cevap verdi

Yasak Elma'nın yeni sezon çekimlerine pazartesi günü başlanacağını söyleyen eda Ece'ye, Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmesi soruldu.

"ADALET YERİNİ BULACAKTIR"

Güzel oyuncu, "Böyle haberler olsun istemezdim o kişileri tanımıyorum çok üzüldüm. Kadına şiddete karşıyım bu yapılanlar bu ülkeye yakışmıyor. Şiddet görünce içim acıyor. Adalet yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZÜ KESTİLER"

Geçtiğimiz hafta bir mekan çıkışı sevgilisi Buğrahan Tuncer ile tartıştığı iddia edilen Eda Ece, işin aslını ilk kez anlattı.

Ece, "Biz yürüyorduk bir anda önümüze bir araba çıktı. Arabadan 4 kişi indi. Biz silahlı saldırıya uğruyoruz sandık. Çünkü önümüzü araba ile kestiler. Benim oradaki paniklemem normal önümüzü kestiler ve korktum. Kavga etmedik" dedi.





Kaynak: Snob Magazin