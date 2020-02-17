Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yi konuk edecek
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Budowlani'yi ağırlayacak.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Budowlani'yi ağırlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı 5 maçını da kazanarak liderlik koltuğunda oturan turuncu-beyazlı takım, çeyrek finale kalmayı daha önce garantilemişti.
Polonya temsilcisi ise gruptaki 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak Fenerbahçe Opet'in ardından üçüncü sırada bulunuyor.
İki takım arasında Polonya'da yapılan ilk karşılaşmayı Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.