Ebru Gündeş, belediye başkanlığı adaylığı için pazarlık yaptı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 23'üncü Barış Suyu Festivali'nde sahneye çıkan Ebru Gündeş'in gördüğü ilgi üzerine "Bu alkıştan sonra Ebru Hanım size bir de 'adayım' derse vay halimize" diyen Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e, "Başkanım siz beni fahri Manavgatlı ilan ederseniz aday olarak çıkmayacağım, söz veriyorum" diyerek karşılık verdi.

Manavgat'ta Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali, dün gece Ebru Gündeş konseriyle sona erdi. Zakkum Grubu'nun da sahne aldığı konseri binlerce kişi izledi.

Atatürk Kültür Merkezi önünde hayranlarıyla buluşan Ebru Gündeş, şarkılarıyla Manavgatlıları coşturdu.

Konser sonunda Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Gündeş'e plaket verdi. Ebru Gündeş, "Bizlerle sizleri bir araya getiren böyle belediye başkanları çok az. Kendisini de alkışlamanızı rica ediyorum. Ben artık yarı Antalyalı sayılırım. 15 senedir her yaz buradayız. Burada da çok kez konser verdik. Artık buralı olduk, buranın yerlisi olduk. Onun için belediye başkanımızın her zaman yanındayız. Onu seviyoruz ve destekliyoruz" dedi.

'FAHRİ MANAGATLI İLAN EDERSENİZ ADAY OLMAYACAĞIM'

Başkan Sözen de "Bu kadar alkıştan sonra Ebru hanım size bir de 'Manavgat belediye başkanlığına adayım' derse vay halimize, vay halimize" diye konuştu. Ebru Gündeş'in yanıtı ise "Başkanım siz beni fahri Manavgatlı ilan ederseniz ben aday olarak çıkmayacağım, söz veriyorum" oldu. Başkan Sözen, "Bu iyi bir anlaşma" dedi.

Konser sırasında sahneden izleyicilerin arasına inen Ebru Gündeş, bol bol selfie çektirdi.



Kaynak: DHA