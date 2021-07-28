EA Sports oyunları FIFA 22'den sonra ücretsiz oynanabilir!

EA Sports'un genel müdürü tarafından yapılan son açıklamalar, şirketin spor oyunlarının gelecekte ücretsiz oynanabilen bir modeli benimseyebileceğini gösteriyor. İşte detaylar!

EA Sports'un genel müdürü tarafından yapılan son açıklama, FIFA 22'den sonra gelecek oyunların ücretsiz olacağı iddialarını destekliyor.

Oyun dünyasının önemli bir ismi tarafından paylaşılan FIFA sızıntısı, FIFA 23'ün oynaması ücretsiz olacağını ve çapraz oynama özelliğine sahip olacağını belirtiyor.

EA Sports genel müdürü Daryl Holt, Axios ile yaptığı röportajda, şirketin gelecekte oynaması ücretsiz bir modele geçebileceği yönündeki söylentilere yanıt verdi.

"Spor video oyunları ile mobil oyun dünyasına giriş yapmak istiyoruz. Futbolda ve hatta belki yeniden basketbolda daha da büyümeyi planlıyoruz. Ne olacağı bilinmez, ancak ileri de spor oyunlarına yönelik ücretsiz bir modeli benimseyebiliriz."

Şirket, 2021'de FIFA 22 ve Madden NFL 22 gibi geliştirilmekte olan projeleri hayata geçirecek.

EA Sports kısa süre önce FIFA 22'nin çıkış tarihini ve kapak yıldızını, yeni teknolojilerle donatılmış bir fragman eşliğinde açıkladı. FIFA 22'nin kapağını süsleyecek yıldız futbolcu, Paris Saint-Germain kulübünde forma giyen Kylian Mbappé olacak. FIFA'nın yeni serisi, PlayStation, Xbox Series X/S ve Google Stadia tarafından sunulan yeni nesil donanımlara sahip olacak. Oyuncular, EA'nın gerçekçi ve akıcı bir futbol deneyimi yaratmaya hizmet edecek yeni HyperMotion Teknolojisini deneyimleyecek.