Düziçi Belediye Başkanı Öner'den şehitlik ziyareti
Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçedeki şehitlikleri ziyaret etti.
24.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:19
Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçedeki şehitlikleri ziyaret etti.
Dua ederek mezarlara karanfil bırakan Başkan Öner, koronavirüs nedeniyle mezarlığı ziyaret edemeyen vatandaşlar adına şehitliği ziyaret ettiklerini belirterek, tüm şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı.
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Kaynak: AA