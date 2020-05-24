Düziçi Belediye Başkanı Öner'den şehitlik ziyareti Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçedeki şehitlikleri ziyaret etti.

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçedeki şehitlikleri ziyaret etti.

Dua ederek mezarlara karanfil bırakan Başkan Öner, koronavirüs nedeniyle mezarlığı ziyaret edemeyen vatandaşlar adına şehitliği ziyaret ettiklerini belirterek, tüm şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı.

Kaynak: AA