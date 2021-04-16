Anadolu bal arısının genetik haritası çıkarılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu bal arısının genetik haritası çıkarılacak

Anadolu bal arısının genetik haritası çıkarılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Üniversitesi'nde türkiye bal arısı ırklarının genetik haritası çıkarılacak.

Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış

Düzce Üniversitesi'nde türkiye bal arısı ırklarının genetik haritası çıkarılacak.

Türkiye Bal Arısı (Apis mellifera spp.) Irklarının Mitogenom Analizi başlıklı proje, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ve DAGEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Münir Uçak danışmanlığında ve Erzurum Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Gözde Büşra Eroğlu tarafından yürütülecek.

Tüm dünyada tanımlanan 29 bal arısı ırkı bulunuyor. Bu ırklardan birçoğunun genom haritası çıkarılmış durumdadır. Özellikle dünyada en çok tercih edilen Kafkas, İtalyan, Karniyol bal arılarının daha yıllar öncesinde tüm genetik yapısı çıkarılmıştır. Bu proje ile ülkemizde bulunan tüm A. mellifera ırk ve ekotiplerinin mitogenom analizi yapılarak genlerinin aydınlatılması amaçlanıyor.

Böylece ülkemiz bal arısı biyoçeşitliliğinin açıklanmasına katkı sağlanabilecek, balarısı ırkları arasındaki genetik varyasyonları ortaya konacak ve bu farklılıkların hangi genlerden kaynaklandığı tespit edilebilecek. Bu anlayışla çıkılan yolda, arının verim performansı ve hastalık genlerinin belirlenmesi ve kontrollü ıslah çalışmaları için güvenilir yol haritası çıkarılabilecek. Bu kapsamda çalışma son derece büyük önem arz ediyor. Türkiye arıcılığı için büyük önem taşıyan bu proje ile Ülkemiz kendi yerli arı ırkı olan Anadolu bal arısının (Apis mellifera anatoliaca ) yanı sıra Türkiye'de doğal olarak bulunan diğer arı ırklarının da (A. m. meda, A. m. syriaca, A. m. carnica, A. m. caucasica) genetik yapısı ortaya konacak. - DÜZCE

Anadolu bal arısının genetik haritası çıkarılacak
Anadolu bal arısının genetik haritası çıkarılacak
Anadolu bal arısının genetik haritası çıkarılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Acun Ilıcalı Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Metin Oktay Gökhan Gönül Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anadolu bal arısının genetik haritası çıkarılacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 18:13:34. #1.16#

title