Düzce'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

DÜZCE'nin Gölyaka İlçesi'nde aniden bastıran şiddetli yağmur sonucu sel meydana geldi. Selde evlerinde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce'nin Gölyaka İlçesi Hacıyakup Köyü mevkiinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle baskınlar meydana geldi. Aşırı yağışta taşan derelerin üzerinde bulunan bir köprü yıkılarak kullanılmaz hale geldi. Bölgede 20'ye yakın ev sular altında kaldı. Sel baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 8 vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce İl Özel İdaresi, DSİ ve Gölyaka Belediyesi ekipleri ise suların taşkına neden olmaması ve zararın artmaması için dere yataklarını açma çalışması başlattı.

Kaynak: DHA