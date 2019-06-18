Düzce'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Düzce'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldıDÜZCE'nin Gölyaka İlçesi'nde aniden bastıran şiddetli yağmur sonucu sel meydana geldi.
Düzce'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
DÜZCE'nin Gölyaka İlçesi'nde aniden bastıran şiddetli yağmur sonucu sel meydana geldi. Selde evlerinde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Düzce'nin Gölyaka İlçesi Hacıyakup Köyü mevkiinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle baskınlar meydana geldi. Aşırı yağışta taşan derelerin üzerinde bulunan bir köprü yıkılarak kullanılmaz hale geldi. Bölgede 20'ye yakın ev sular altında kaldı. Sel baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 8 vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Düzce İl Özel İdaresi, DSİ ve Gölyaka Belediyesi ekipleri ise suların taşkına neden olmaması ve zararın artmaması için dere yataklarını açma çalışması başlattı.
Kaynak: DHA
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Demirtaş'ın mesajıyla ilgili açıklama yaptı: Ülkücü kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum
Sayıştay, İmamoğlu'nun İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığı iddialarını yalanladı
Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler
Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir
Son Dakika Haberleri