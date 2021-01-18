Düzce'de biriken kar nedeniyle bir marketin sundurması çöktü
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Düzce'de biriken kar nedeniyle bir marketin sundurması çöktü

18.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:40
Düzce'de biriken kar nedeniyle bir marketin sundurması çöktü

Düzce'de bir marketin sundurmasında biriken karlar, sundurmanın çökmesine neden oldu.

Düzce'de bir marketin sundurmasında biriken karlar, sundurmanın çökmesine neden oldu.

Körpeşler Mahallesinde bir marketin sundurması, biriken karlar nedeniyle aniden çöktü.

Sundurmanın çöktüğü esnada market içinde bir vatandaşın mahsur kaldığı ihbarını alan Düzce İtfaiyesi ekipleri olay yerine geldi.

Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından sundurma kaldırıldı.

Market içinde mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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