Duruşmada can veren Mursi'nin seçim zaferinden darbeyle hapsine hayat hikayesi

Muhammed Mursi, Mısır'ın demokratik seçimlerle iktidara gelen ilk sivil cumhurbaşkanıydı. Sadece 370 gün iktidarda kaldı; kendi atadığı Genelkurmay Başkanı Abdulfettah el Sisi tarafından askeri darbeyle devrildi. İdam cezasına çarptırılan Mursi, mahkemede savunmasını yaparken can verdi.

Muhammed Mursi, 8 Ağustos 1951 tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki El Advah köyünde dünyaya geldi. Babası çiftçi, annesi ise ev hanımıydı. Muhammed, beş kardeşin en büyüğüydü. Hep çok çalışkan bir öğrenci oldu. Okula eşek sırtında gitti. Kahire Üniversitesi'nde mühendislik okudu. Yüksek lisansın ardından devlet bursu ile ABD'ye doktoraya gitti. Southern California Üniversitesi'nde (USC) malzeme bilimleri alanında doktorasını tamamladı. 1982-85 yıllarında ABD'nin Northridge California State Üniversitesi'nde (CSUN) doçent sıfatıyla öğretim üyeliği yaptı. 1985'te ülkesinden gelen davet üzerine Mısır'a döndü. Mursi, Zagazig Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi Dekanlığı yaptı. Yine burada profesörlük unvanı kazandı. Euronews.com'da Görüntüle