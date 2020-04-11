Dursunbey'de sokağa çıkamayan vatandaşların imdadına Vefa ekipleri yetişiyor Vefa Destek grubuna bağlı Dursunbey Belediyesi ekipleri, sokağa çıkamayan vatandaşlara destek için aralıksız çalışmaya devam ediyor.

Vefa Destek grubuna bağlı Dursunbey Belediyesi ekipleri, sokağa çıkamayan vatandaşlara destek için aralıksız çalışmaya devam ediyor. Vefa Destek Grubu sokak hayvanları için de muhtelif noktalara yem ve su bıraktı.

Vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmeye özen gösteren ekipler, ekmek gıda gibi acil ihtiyaçları karşılıyor. Vefa destek ekiplerinin ve Dursunbey Belediyesi ekiplerinin en kritik zamanlarda yardıma koşmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar bu zor süreçte devletin yanında olduklarını ve evlerinde kalacaklarını belirtiler.

Yaşanan bu zor günleri Dursunbeylilerin el ele vererek dayanışmayla aşacağını dile getiren Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "Korona virüsüne karşı uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Dursunbey Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Sokağa çıkamayan vatandaşlarımıza hizmet etmek amacıyla Sosyal Hizmetler ve Dursunbey Arama Kurtarma DAK ekiplerimizi seferber ettik. Acil durumlarda 112 aracılığı ile vefa destek masasına, Belediyemize ulaşabiliyorlar. Gelen talepler üzerine harekete geçen ekiplerimiz ekmek, temel gıda ihtiyaçlarını gideriyor. Elimizden geldiğince her talebe yetişmeye çalışıyoruz. Ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman gecikmeler oluşabiliyor. Bu konuda ekiplerimize desteklerinizi bekliyoruz. Ekiplerimize bu özverili çalışmaları vatandaşlarımıza da gösterdikleri hassasiyet, anlayış ve destekleri için teşekkür ederiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA