"Dünyayı uyutan teknoloji"de Türk girişimci imzası
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"Dünyayı uyutan teknoloji"de Türk girişimci imzası

20.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:35

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir firmanın ürettiği yatak imalat makineleri 130 ülkeye ihraç ediliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir firmanın ürettiği yatak imalat makineleri 130 ülkeye ihraç ediliyor.

Bulgaristan'dan 1989 yılında Bursa'ya göç eden elektronik mühendisi Osman Güler, tekstil fabrikalarına elektrik ve elektronik servis hizmeti vermek amacıyla 1990'da açtığı firmayla makine üreticilerine yazılım ve otomasyon hizmeti vermeye başladı.

Güler, yaklaşık 15 yıl önce yatak üretim makinesi sektöründe boşluk olduğunu fark ederek diğer işleri zamanla bırakıp bu sektöre yöneldi.

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisinde yatak üretim makinesi imal eden Güler, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın önde gelen yatak üreticilerine entegre tesis de kuruyor.

Elektroteks firmasının sahibi Osman Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatak üretim fabrikaları için A'dan Z'ye tesis kurduklarını söyledi.

Makineleri 130 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Güler, "Aylık 2 milyon dolar civarında ihracat yapıyoruz. Sektörü yönlendiren firmayız. Entegre tesis açısından baktığımızda şu anda dünyadaki tesislerin yüzde 70'ini biz üretiyoruz. Şu anda dünyada hangi yatak üreticisi olursa olsun bize tereddütsüz güveniyor. Bu konuda çok iyi olduğumuza inanıyoruz." dedi.

"Dünyanın en büyük yatak üretici firmasına 7'nci fabrikayı kuruyoruz"

Güler, çoğunlukla ABD'li firmalarla çalıştıklarını anlattı.

İhracatın 3'te birini bu ülkeye yaptıklarını bildiren Güler, "Dünyanın en büyük yatak üretici firmasına 7'nci fabrikayı kuruyoruz. Ayrıca siparişini aldığımız 13 tesis var. Yani şu anda bu firmaya A'dan Z'ye 20 üretim hattı kurmuş olacağız." bilgisini paylaştı.

Güler, dünyanın en büyük mobilya üreticilerinden olan ve 3 yıldır yatak üreten başka bir firma için 5'inci tesisi kurma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye'deki büyük yatak üreticilerinin tamamına yakınının tesisinin kendileri tarafından hazırlandığını vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"15 yaşımdayken Bulgaristan'da bir sıkıntı yaşadım. Ben o gün, Türkiye için çalışacağıma, Türkiye'yi en yüksek noktaya taşımaya karar verdim. Bu konuda da başarılı oldum diyebilirim ama yapacak çok daha işimiz var. Ülkemizi sevmemiz ve güvenmemiz gerekiyor. Bu ülkeden bir şey beklemek yerine, ülkemize neler verebileceğimiz konusunda çalışmamız gerekiyor. Dünyada yatak sektöründe, yatağın ve ürünlerin taşınması zor olduğu için robotlar pek kullanılmıyor. Biz iki yıldır Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Amacımız tamamen robotların çalıştığı karanlık yatak üretim tesisleri kurmak."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020 yılını ciddi bir büyümeyle kapattıklarını ifade eden Güler, 220'si Türkiye'de olmak üzere 250 kişi istihdam ettiklerini sözlerine ekledi.

'Dünyayı uyutan teknoloji'de Türk girişimci imzası
'Dünyayı uyutan teknoloji'de Türk girişimci imzası
'Dünyayı uyutan teknoloji'de Türk girişimci imzası
'Dünyayı uyutan teknoloji'de Türk girişimci imzası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

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