Dünyadan Trump'a: Biz Dostuz
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Dünyadan Trump'a: Biz Dostuz

Kendi partisi içinden dahi muhalefetle karşılaşmış olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Perşembe günü ithal çelik ve alüminyum için ek gümrük vergileri kararnamesini imzalaması tüm dünyada yankı buldu.

Kendi partisi içinden dahi muhalefetle karşılaşmış olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Perşembe günü ithal çelik ve alüminyum için ek gümrük vergileri kararnamesini imzalaması tüm dünyada yankı buldu.

Kaynak: Euronews.com

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