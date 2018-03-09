Dünyadan Trump'a: Biz Dostuz
Kendi partisi içinden dahi muhalefetle karşılaşmış olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Perşembe günü ithal çelik ve alüminyum için ek gümrük vergileri kararnamesini imzalaması tüm dünyada yankı buldu.
Kendi partisi içinden dahi muhalefetle karşılaşmış olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Perşembe günü ithal çelik ve alüminyum için ek gümrük vergileri kararnamesini imzalaması tüm dünyada yankı buldu.
Kaynak: Euronews.com