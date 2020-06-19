Dünyaca ünlü sahilde karavanlara çukurlu önlem
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Dünyaca ünlü sahilde karavanlara çukurlu önlem

Dünyaca ünlü sahilde karavanlara çukurlu önlem Karavanların sayısı 50'yi bulup şikayetler artınca mülk sahibi park alanının etrafına çukur kazdırdı Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 5 yıldızlı otellerin arasındaki boşluk alana konuşlanan karavancıların çıktığı arazinin etrafı...

19.06.2020 21:12 | Son Güncelleme: 19.06.2020 21:17

Dünyaca ünlü sahilde karavanlara çukurlu önlem

Karavanların sayısı 50'yi bulup şikayetler artınca mülk sahibi park alanının etrafına çukur kazdırdı

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 5 yıldızlı otellerin arasındaki boşluk alana konuşlanan karavancıların çıktığı arazinin etrafı çukur açılarak girişe kapatıldı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde Gürsu Mahallesinde 5 yıldızlı otellerin arasındaki boşluk alan bir çok karavancının kış mevsiminde uğrak yeri olmuştu.Sahildeki kısıtlamanın 1 Haziran tarihinde sona erip deniz sezonunu açılmasıyla birlikte korona virüs (Covid-19) sürecinde karavanda yaşamlarını sürdürenlerin sayısı artınca çevredeki otel, pansiyon,esnaf ve evlerde yaşayan vatandaşlar Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne 'Görüntü kirliliği' şikayeti ile başvuru yaptı. Yaklaşık 50 karavanın park ettiği denize sıfır alanla ilgili Müdürlük yetkililerinin, Konyaaltı Belediyesine ulaşmasıyla zabıta ekipleri karavancıları uyardı ve bölgeden çıkmaları uyarısında bulundu. Karavanların park alanını boşaltmasının ardından mülk sahibi ise alanı ilk etapta tel örgüyle çeviremeyeceği için arazinin etrafını kepçe ile çukur kazdı. Arazinin çevresi kazılan çukurla girişe tamamen kapatıldı. Alanın kapatıldığından haberi olmayıp gelen bazı karavanların ise yan sokakta durmaya devam ettiği görüldü.

Mahalle sakinlerinden Bilgün Gümüş, "Aşağı yukarı 1 ay önce çıkarıldılar. Kalmaları daha iyiydi. Neden diye soracak olursanız, herhangi bir zararları yoktu. Biz burada 4 tane daireyiz, 4 dairenin 4'ü de onlardan memnundu. Herhangi bir şikayetimiz yoktu. Karavancılar burada yakındaki tuvaleti kullanıyordu. Arabalarını kullanmıyordu."dedi.

Dünyaca ünlü sahilde karavanlara çukurlu önlem

Kaynak: İHA

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