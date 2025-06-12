Zelenskiy, G7 Zirvesi'nde Trump ile Rusya'ya Yaptırımları Görüşmek İstiyor

Zelenskiy, G7 Zirvesi'nde Trump ile Rusya'ya Yaptırımları Görüşmek İstiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada'da düzenlenecek G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya'ya karşı yaptırımları ele almak istediğini ifade etti. Almanya Savunma Bakanı ile yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya'ya karşı yaptırımlar hakkında görüşmek istediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de bulunan çalışma ofisinde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'u kabul etti. Görüşmenin ardından Pistorius ile ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi. Ülkesine verdiği destek için Almanya hükümetine teşekkür eden Zelenskiy, Pistorius ile düzenledikleri toplantıda cephedeki gelişmeleri ve Ukrayna'nın duyduğu ihtiyaçları ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, Almanya'nın bu yıl ülkesine verdiği finans desteğini 7 milyar avroya kadar artırdığını kaydederek, Almanya ile uzun menzilli silahların ortak üretimi için ek yatırımlar konusunda da anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu ay Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne davet edildiklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ile G7 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelerek Rusya'ya yönelik yaptırımları görüşmek istediğini vurgulayan Zelenskiy, "G7 Zirvesi'nde bir görüşme yapacağımızı umuyorum. Ama ilgili kararlar o zamana kadar alınmazsa, en azından bu karara ne kadar yakın olduğumuzu anlayabileceğimden çok eminim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bir dönem Türkiye gündemine oturan üniversiteden gelen görüntüye bakın

Bir dönem Türkiye gündemine oturan üniversiteden gelen görüntüye bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet

Bu bir ilk! Murat Ülker, Osimhen için servet ödedi
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İki çocuğun kavgası acı sonla bitti! Kalbi durdu, kurtulamadı
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız

Sendikayı hedef alan Cemil Tugay yüzlerce çalışanı işten çıkaracak
Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku

Leroy Sane sevinci kısa sürdü! Galatasaray'a Osimhen şoku
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı

Eve birlikte geldiler, saatler sonra bu halde yakalandı
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.