Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi: Husiler Saldırı Odaklı Askeri Hareketlilik Yürütüyor

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Osman Mucelli, İran destekli Husileri ülke içinde ve dışında saldırı odaklı askeri hareketlilik yürütmekle suçladı. ABD'nin Sana Büyükelçisi Stephen Fagin ile görüşen Mucelli, Husilerin ülkede barış fırsatını baltalayacak saldırı odaklı askeri hareketlilik yürüttüğünü söyledi. Husilerden yöneltilen suçlamalarla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Osman Mucelli, İran destekli Husileri ülke içinde ve dışında saldırı odaklı askeri hareketlilik yürütmekle suçladı.

Yemen haber ajansı SEBE'nin haberine göre, Mucelli, ABD'nin Sana Büyükelçisi Stephen Fagin ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Mucelli görüşmede, sahip oldukları bilgilerin Husilerin ülkede barış fırsatını baltalayacak saldırı odaklı askeri hareketlilik yürüttüğünü gösterdiğini söyledi.

Husilerin savaştığı cepheler arasında büyük miktarlarda ağır silah nakli yaptığına dikkati çeken Mucelli, Husilerin bazı bölgelerde çocukları silah altına aldıklarına işaret etti.

Husi milislerinin hızlı bir şekilde siperler kazmaya çalıştığını ifade eden Mucelli, söz konusu milislerin ülke içindeki askeri bölgelerin yanı sıra uluslararası deniz seyrüseferini de hedef alacak askeri mevziler ve füze rampaları kurduklarını söyledi.

Mucelli, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ve uluslararası toplumun Yemen'de barışı tesis etmek için aralıksız çaba gösterdiği bir dönemde bu tür eylem ve hareketlerin tırmandırıcı bir nitelik taşıdığına dikkat çekti.

ABD'nin Sana Büyükelçisi Fagin de ülkesinin Yemen'de barışın tesisi için çalışmaya ve barışı desteklemeye devam etme konusundaki kararlılığını teyit etti.

Husilerden yöneltilen suçlamalarla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de siyasi çözüme varılması için yürütülen bölgesel ve uluslararası çalışmalar kapsamında son olarak Suudi Arabistan ve Umman heyetleri 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik de 15 Mayıs'ta, ülkede savaşın sona ermesi için büyük tavizler verdiklerini ancak İran destekli Husilerin barışa hazır olmadığını belirtmişti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.