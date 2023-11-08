WANO, Akkuyu NGS'ye destek misyonu düzenledi

Dünya Nükleer Operatörleri Birliği (WANO) Moskova Merkezi'nin destek misyonu ekibi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasını ziyaret ederek eğitim verdi. Ekip, güç ünitelerinin güvenli işletimi için ekipman ve personelin hazır olup olmadığını değerlendirdi.

Dünya Nükleer Operatörleri Birliği (WANO) Moskova Merkezi'nin destek misyonu ekibi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasını ziyaret ederek eğitim verdi. WANO Moskova Merkezi'nden ekibin devreye alma öncesi ortak denetim için yapılan hazırlıkların bir parçasını teşkil eden çalışma ziyareti, NGS güç ünitelerinin güvenli işletimi için ekipman ve personelin hazır olup olmadığını değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Destek misyonunda ekip lideri olarak Dünya Nükleer Operatörleri Birliği Moskova Merkezi'nden Dmitry Chichikin, Rus nükleer enerji şirketi Rosenergoatom'dan Alexander Kornyushkin ve Novovoronej NGS'den Maxim Tuchkov yer aldı.

Uzmanlar, deneyim paylaşımı, Akkuyu NGS güç ünitelerinin işletme güvenliğinin ve Akkuyu Nükleer A.Ş süreçlerinin verimliliğinin artırılmasını amaçlayan 'Süreç Öz Değerlendirme Metodolojisinin Uygulanması' konusunda personele eğitim verdi.

Misyon temsilcileri, devreye alma öncesi ortak denetimine yönelik hazırlıkların mevcut durumu hakkında bilgi aldı ve nükleer güç santralinin işletme personelinin niteliklerini geliştirmek üzere tasarlanan Akkuyu NGS eğitim merkezini de ziyaret etti.

NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Güvenlik, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un en önemli önceliklerinden biridir. Akkuyu NGS'nin güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için sektör uygulamalarını öğrenmeye ve uygulamaya çalışıyoruz. WANO'nun destek misyonları, devreye alma öncesi ortak denetimin, iş süreçlerinin verimliliğinin ve en önemlisi de tüm operasyonel aşamalarda güvenlik kontrolü için hazırlığın yapılmasını sağlar."