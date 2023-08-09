Vietnam'da şiddetli yağışlar sonucu 3 kişi daha hayatını kaybetti

Vietnam'ın kuzeyinde uzun süredir devam eden şiddetli yağışların tetiklediği toprak kaymaları ve seller nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti. 2-7 Ağustos tarihleri arasında afetlerde hayatını kaybeden kişi sayısı 11'e yükseldi.

HANOİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Vietnam Ulusal Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesi'nin Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Vietnam'ın kuzeyinde uzun süredir devam eden şiddetli yağışların tetiklediği toprak kaymaları ve seller nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti. Komite, 2-7 Ağustos tarihleri arasında afetlerde hayatını kaybeden kişi sayısının böylece 11'e yükseldiğini duyurdu.