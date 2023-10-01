Vietnam'da meydana gelen sellerde 9 kişi hayatını kaybetti

Vietnam'ın kuzey ve orta kesimlerinde meydana gelen sellerde 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu ve 10 kişi yaralandı.

HANOİ, 1 Ekim (Xinhua) -- Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Ulusal Yönlendirme Komitesi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 26 Eylül'den 28 Eylül'e kadar Vietnam'ın kuzey ve orta kesimlerinde meydana gelen sellerde 9 kişinin öldüğünü, 1 kişinin kaybolduğunu ve 10 kişinin de yaralandığını söyledi.