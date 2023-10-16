UNRWA Genel Komiseri: Dünya insanlığını kaybetti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA tesislerine sığınmak isteyen insanlar için kapasitelerinin kalmadığını belirterek, 'Dünya insanlığını kaybetti' ifadelerini kullandı. Lazzarini, Gazze'deki kuşatmanın toplu cezalandırmadan başka bir şey olmadığını ve kuşatmanın kaldırılması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini dün UNRWA tesislerine sığınmak isteyen insanlar için kapasitelerinin kalmadığını belirterek, "Dünya insanlığını kaybetti" ifadelerini kullandı.

UNRWA Genel Komiseri Phillipe Lazzarini dün Gazze'de UNRWA tesislerinde artık insani yardım sağlanamayacağını duyurmak için bir basın toplantısı düzenledi. Lazzarini, "Dünya insanlığını kaybetti" ifadelerini kullanarak, "Okullarımıza ve güneydeki diğer UNRWA tesislerine sığınmak isteyen insanların sayısı kesinlikle çok fazla ve artık bunlarla başa çıkabilecek kapasitemiz yok" dedi.

400 BİN KİŞİ UNRWA TESİSLERİNDE BARINIYOR

Philippe Lazzarini açıklamasında, "İsrail'in ültimatomunun ardından operasyonları sürdürmek üzere Refah'a taşınan ekibim, yiyecek ve sularını da tesise bağlayan binlerce umutsuz yerinden edilmiş insanla aynı binada çalışıyor. Şu anda en az 400 bin yerinden edilmiş kişi UNRWA okullarında ve binalarında bulunuyor ve çoğu acil durum barınakları olarak donatılmamış. Gazze'ye malzeme getirmediğimiz sürece UNRWA ve yardım operasyonlarına devam edemeyecek" ifadelerine yer verdi.

"GAZZE'DEKİ KUŞATMA, TOPLU CEZALANDIRMADAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Lazzarini, benzeri görülmemiş bir savaşın ortasında olduklarına dikkat çekerek, "Gazze'deki kuşatma, uygulanış şekli toplu cezalandırmadan başka bir şey değil. Bu nedenle çok geç olmadan kuşatmanın kaldırılması ve yardım kuruluşlarının yakıt, su, gıda ve ilaç gibi temel malzemeleri güvenli bir şekilde getirebilmesi gerekiyor ve buna şimdi ihtiyacımız var. Desteğe ihtiyaç duyan herkese ulaşabilmemiz için tüm tarafların bir insani koridor oluşturması gerekiyor" dedi.