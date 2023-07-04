Türkiye ve Mısır Arasındaki Diplomatik İlişkiler Büyükelçilik Seviyesine Çıkarıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin Büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını açıkladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedefleyen bu adım, Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin Büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur" denildi.

Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler Büyükelçilik seviyesine çıkarıldı. Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır."

AHMED ABU ZEİD: KARAR, İKİ KARDEŞ HALKIN YARARINA OLACAK ŞEKİLDE NORMAL İLİŞKİLERİN YENİDEN TESİSİNİ HEDEFLEMEKTEDİR

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Abu Zeid ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkilerini Büyükelçi seviyesine çıkardı. Mısır Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday göstermiş ve Türkiye Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen'i aday göstermiştir. Karar, iki kardeş halkın yararına olacak şekilde normal ilişkilerin yeniden tesisini hedeflemektedir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mısır'da, dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah es-Sisi, 3 Temmuz 2013'te askeri darbe yapmıştı. Seçimle iş başına gelen Muhammed Mursi, askeri darbenin ardından görevinden alınıp hapse atılmıştı. Türkiye, Mursi'nin yerine Sisi geçince, büyükelçisini çekerek Mısır ile ilişkilerini askıya almıştı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013 yılından bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar seviyesinde yürütülüyor.

Erdoğan, Sisi hakkında, "Beni Sisi ile barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Halkın yüzde 52'sinin oyunu almış Mursi'yi ve arkadaşlarını mahkum eden bir anti-demokratla aynı masaya oturmam" diye konuşmuştu.

Erdoğan, 20 Kasım 2022 tarihinde FIFA 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni için gittiği Katar'da Sisi ile görüşmüştü. Sisi, 7 Şubat'ta Erdoğan'ı arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 'geçmiş olsun' dileğinde bulunmuştu. Sisi, 28 Mayıs seçimlerinin ardından yeniden seçilen Erdoğan'ı arayarak tebrik etmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmıştı.