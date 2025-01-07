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Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

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Bangladeş'in Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş tarafından üretilen TULPAR tankı almak için görüşmelere başladı. Bu haber, Bangladeş'teki yeni yönetimi kendisine rakip olarak gören Hindistan'ı adeta küplere bindirdi. Hindistan'ın, Bangladeş ile Otokar arasındaki görüşmeleri baltalamaya çalıştığı bildirildi.

Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bangladeş, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş tarafından üretilen TULPAR tankı almak için görüşmelere başladı. 26 adet TULPAR satın almayı planlayan Bangladeş'in Otokar ile süren görüşmeleri neticesinde teslimatların bu yıl yapılması bekleniyor.

TULPAR iddiasını manşetten duyuran yabancı basın, Türkiye'nin anlaşmaya sıcak bakmasının yanı sıra ihale ve teknik tekliflerde de yardımcı olacağını yazdı. Ancak Hindistan yönetimi, Türkiye'nin Bangladeş'e tank satacağı haberlerinden rahatsız oldu. Yabancı basındaki haberlerde, Bangladeş ile sık sık gerilim yaşayan Hindistan'ın anlaşmayı durdurmak için Türkiye'ye yakınlaşmaya çalıştığı ileri sürüldü.

HİNDİSTAN, BANGLADEŞ'İN TB2'LERİ SATIN ALMASINDAN DA RAHATSIZ OLMUŞTU

Bangladeş'in satın aldığı Bayraktar TB2 İHA'ları sınıra konuşlandırması Hindistan'ı alarma geçirmişti. Hindistan'ın, Batı Bengal eyaleti yakınlarına konuşlandırıldığı iddia edilen TB2'lere karşı Bangladeş sınırındaki gözetimi yoğunlaştırdığı kaydedilmişti. Adı açıklanmayan kıdemli bir Hint istihbarat görevlisi "Hindistan sınırlarına yakın gelişmiş İHA konuşlandırılması daha fazla dikkat gerektiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

HİNDİSTAN-BANGLADEŞ GERİLİMİ

Nüfusunun büyük çoğunluğu müslümanlardan oluşan Bangladeş'teki gelişmeler, Hindistan'da önemli yer tutuyor. Hindistan ve Bangladeş, yaklaşık 4 bin 100 kilometre mesafe ile dünyanın en uzun kara sınırlarından birini paylaşıyor.

Bangladeş'in stratejik önemi, Bengal Körfezi'ndeki konumuna dayanıyor. Bu bölge, Çin'den Avrupa'ya uzanan deniz ticaret yollarının en kritik noktalarından biri. Türkiye hem Pakistan ile hem de 1971'de Pakistan'dan bağımsızlığını kazanan Bangladeş ile yakın ilişkilere sahip. Hindistan ise Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerçekleşen Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ın yanında durarak ve o tarihten itibaren Ermenistan'a silah satarak tarafını açıkça belli etti. Ayrıca Hindistan, Oiler ve Lojistik Destek Gemisi projesinden Türk savunma şirketi TAIS'i çıkararak Türkiye'ye karşı tutumunu göstermiştir.

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM GEÇEN YIL ZİRVE YAPTI

Temmuz 2024'te Bangladeş'te iç dengeler değişti ve bu yeni durum, uluslararası ilişkilerde de kendini göstermeye başladı. Ülkenin "demir leydisi" olarak bilinen, 1971'de bağımsızlığı kazanan lider Şeyh Mucibur Rahman'ın kızı Başbakan Şeyh Hasina, Temmuz ayında başlayan gösterilerin ardından Hindistan'a kaçtı. Başbakanın Hindistan'a sığınması, ikili ilişkilerin bozulmasına neden oldu. Gösterilerin fitilini ateşleyen olay ise başbakanın, 1971'de hayatını kaybedenlerin yakınlarına iş kotası açma kararı oldu. Dakka Üniversitesi'ndeki gençlerin bu ayrımcılığa karşı başlattığı protestolar, bugün Pakistan ile yakınlaşma ve Hindistan'dan uzaklaşmaya dönüşmüş durumda.

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Hindisan , yakında Suriye üzerinden Akdenizi de geçip AB ye ulaşırsa şaşırmam.

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