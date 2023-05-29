Tunus'ta insan hakları kuruluşları göçmenlerin korunması çağrısı yaptı

Tunus'ta çok sayıda insan hakları kuruluşu, göçmenlerin korunması ve ayrımcılık yapılmaması çağrısında bulundu. Ülkedeki 26 insan hakları kuruluşundan yapılan ortak açıklamada, güneydeki Safaks kentinde 21 Mayıs'ta, Sahra Altı Afrika ülkelerinden 5 kişinin, bir grup Tunuslu gencin saldırısına uğradığı, olayda bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Tunus'ta çok sayıda insan hakları kuruluşu, göçmenlerin korunması ve ayrımcılık yapılmaması çağrısında bulundu.

Ülkedeki 26 insan hakları kuruluşundan yapılan ortak açıklamada, güneydeki Safaks kentinde 21 Mayıs'ta, Sahra Altı Afrika ülkelerinden 5 kişinin, bir grup Tunuslu gencin saldırısına uğradığı, olayda bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, devlet kurumlarından "statüleri ne olursa olsun göçmenlerin fiziksel ve psikolojik güvenliklerinin sağlanması ve göçmenlere yönelik her türlü ayrımcılık ve kısıtlamanın kaldırılması" talep edildi.

Sahra Altı Afrika'dan gelen göçmenlere karşı 22 Şubat'tan bu yana kesintisiz bir ırkçılık ve nefret politikasının yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "ırkçılığın her türlü şekliyle mücadele edilmesi" çağrısı yapıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in tartışmalı göçmen açıklaması

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçle " Tunus'un demografik yapısının değiştirilmesinin hedeflendiğini" belirterek, bunun kontrol altına alınması için gerekli tedbirlerin uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ise 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Tunus otoritesince yapılan söz konusu açıklamanın şiddetle kınandığını belirtmişti.

Tunus'un Afrika Birliği üyesi olduğu hatırlatılan açıklamada, özellikle üyeler dahil tüm ülkelerin uluslararası hukuk kapsamında göçmenlere karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısı yapılmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen ve uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan düzensiz göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.