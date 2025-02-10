Trump'tan ticaret savaşlarını alevlendirecek karar

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaret dengelerini derinden etkileyecek yeni bir vergi kararını duyurdu. Tüm ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi getirilecek.

Air Force One uçağında gazetecilere açıklama yapan Trump, diğer ülkelerin ABD'ye uyguladığı vergi oranlarının aynısını uygulayacaklarını belirtti. Özellikle Avrupa Birliği'nin otomobil ithalatındaki yüksek vergilerinden şikayet eden Trump'ın kararının salı veya çarşamba günü resmileşmesi bekleniyor.

ABD'nin en büyük çelik tedarikçisi konumundaki Kanada'nın yanı sıra, Brezilya, Meksika, Güney Kore ve Vietnam da karardan ciddi şekilde etkilenecek. Kanada ayrıca ABD'nin birincil alüminyum ihtiyacının yüzde 79'unu tek başına karşılıyor.

Karar, uluslararası alanda sert tepkilere neden oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'nin değil Çin'in hedef alınması gerektiğini savunurken, Kanada Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ekonomilerinin risk altına gireceği uyarısında bulundu. Çin ise konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne taşıdı.

Ekonomistler, yeni vergilerin küresel ticaret hacmini daraltacağını ve metal fiyatlarında artışa neden olacağını öngörüyor. Otomotiv ve inşaat sektörlerinde maliyetlerin yükselmesi beklenirken, ABD'de enflasyon baskısının artacağı tahmin ediliyor.

Çin'in misilleme olarak 14 milyar dolarlık Amerikan ürününe yüzde 10-15 arasında değişen vergiler getirmesi, ticaret savaşlarının derinleşme riskini artırıyor. Uzmanlar, özellikle Kanada ve Meksika ekonomilerinin ciddi darbe alabileceğini, metal ticaretinde yeni rotalar ve ortaklıkların oluşabileceğini belirtiyor.