Trump'ın 'Alma onuru benim olacak' dediği Küba karanlığa gömüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ülkeyi alma onuru benim olacak" diye bahsettiği Küba, tarihinin en büyük enerji ve ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya. Ülke genelinde elektrik şebekesinin çökmesiyle yaklaşık 10 milyon kişi karanlıkta kalırken, yaşananlar uluslararası siyasetin de merkezine yerleşti.

ULUSAL ŞEBEKE ÇÖKTÜ, ÜLKE KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Küba'da ulusal elektrik şebekesinin tamamen çökmesi sonucu ülke genelinde büyük bir kesinti yaşandı. Yetkililer, sorunun nedeninin henüz netleşmediğini ancak iletim hatlarında yaşanan bir arızanın öne çıktığını açıkladı.

Elektrik dağıtım şirketi, küçük bölgelerde elektriğin kademeli olarak yeniden verilmeye başlandığını duyursa da, sistemin tamamen devreye alınmasının zaman alacağı belirtildi.

ABD'NİN PETROL BLOKAJI KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Krizin en önemli nedenlerinden biri olarak ABD'nin uyguladığı petrol ambargosu gösteriliyor. Trump yönetimi, Venezuela'dan Küba'ya petrol sevkiyatını durdururken, Küba'ya petrol satan ülkelere de yaptırım tehdidinde bulundu.

Bu adımlar, zaten eski ve yetersiz altyapıya sahip olan Küba'nın enerji sistemini felç etti. Ülkeye aylardır düzenli yakıt girişi yapılmazken, elektrik üretimi neredeyse durma noktasına geldi.

TRUMP: KÜBA'YI ALMA ONURU BENİM OLACAK

Tüm bu gelişmelerin ortasında ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları dikkat çekti. Trump, Küba'nın zayıfladığını savunarak "Küba'yı alma onurunun kendisine ait olacağını" söyledi ve ülke üzerinde "istediğini yapabileceğini" dile getirdi.

ABD'nin Küba üzerindeki baskıyı artırırken aynı zamanda diplomatik görüşmeler yürüttüğü, hatta Küba yönetiminden Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in görevden ayrılmasının talep edildiği iddiaları da gündeme geldi.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Art arda yaşanan elektrik kesintileri ve temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan sıkıntılar, ülkede nadir görülen protestoları da beraberinde getirdi. Bazı bölgelerde gösteriler şiddet olaylarına dönüşürken, kamu binalarına zarar verildiği bildirildi.

Kübalılar ise uzun süredir süren kesintilere artık alıştıklarını ifade ediyor. Birçok kişi alternatif enerji kaynakları bulmaya çalışırken, günlük yaşam ciddi şekilde aksıyor.

EKONOMİK VE İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Uzmanlar, enerji krizinin yalnızca elektrik kesintileriyle sınırlı kalmadığını; gıda üretimi, ulaşım, sağlık hizmetleri ve turizm gibi birçok alanı da olumsuz etkilediğini belirtiyor. Ülkede yakıt yokluğu nedeniyle çöpler toplanamıyor, hastaneler zorlanıyor ve üretim büyük ölçüde aksıyor.

Küba yönetimi ise ABD ile müzakereler yoluyla krizi çözmeye çalıştığını açıkladı. Ancak Havana yönetimi, ülkenin egemenliğine müdahale anlamına gelecek şartları kabul etmeyeceğini vurguluyor.

"ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE" TARTIŞMASI

Tüm bu gelişmeler, Küba'nın ekonomik ve siyasi olarak "çöküşün eşiğinde" olduğu yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi. Trump yönetiminin artan baskısı ve enerji krizi, adanın geleceğine ilişkin belirsizlikleri daha da artırıyor.