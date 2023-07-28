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Tiran'da Aşure Günü Töreni Düzenlendi

Dünya Haberleri

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da aşure günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Muharrem ayı vesilesiyle Dünya Bektaşi Merkezi'ndeki törene vatandaşlar ve davetliler katıldı. Dünya Bektaşi Merkezi lideri Başdede Edmond Brahimaj, aşure günü vesilesiyle mesajını paylaştı. Konuşmaların ardından programa katılanlara aşure ikram edildi. Ülke genelinde diğer şehirlerde de aşure programları yapıldı. Arnavutluk'ta 1944-1991 yıllarında hüküm süren komünist rejim döneminde aşure günü etkinlikleri yasaklanmış, sonrasında yasak kaldırılmıştı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da aşure günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Muharrem ayı vesilesiyle Dünya Bektaşi Merkezi'ndeki törene vatandaşlar ve davetliler katıldı.

Dünya Bektaşi Merkezi lideri Başdede Edmond Brahimaj, yaptığı konuşmada, aşure günü vesilesiyle mesajını paylaştı.

Konuşmaların ardından programa katılanlara aşure ikram edildi.

Ülke genelinde diğer şehirlerde de aşure programları yapıldı.

Arnavutluk'ta 1944-1991 yıllarında hüküm süren komünist rejim döneminde aşure günü etkinlikleri yasaklanmış, sonrasında yasak kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Dünya

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