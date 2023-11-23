TİKA, Kamerun'da tarım aletleri ve fide desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'da planten ve kakao yetiştiren ORFEDEL Derneğine tarım aletleri ve fide desteğinde bulundu. Proje kapsamında tarım alanları açıldı ve su kuyusu da açılarak bölge halkının hizmetine sunuldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'da planten ve kakao yetiştiren ORFEDEL Derneğine tarım aletleri ve fide desteğinde bulundu.

Kamerun'un Merkez bölgesine bağlı Lekie departmanının Evodoula ilçesinde 3 hektarlık alanın tarıma açılarak planten ve kakao yetiştirilmesine destek kapsamında sağlanan tarım aletleri ile fideler düzenlenen törenle teslim edildi.

Törene, TİKA Yaounde Koordinatörü Burak Özden, ORFEDEL Derneği Başkanı Suzanne Onana ile yerel yöneticiler ve bölge halkı katıldı.

Özden, törende yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen proje ile gıda üretiminin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının amaçlandığını belirtti. Tarım ürünlerinin satışından elde edilecek gelirin bir kısmının bölgedeki engelli çocukların tedavi süreçlerinde kullanılacağını kaydeden Özden, projenin sosyal bir boyutu da olduğunu vurguladı.

Dernek Başkanı Suzanne Onana da TİKA'nın desteği sayesinde sadece üretimlerinin değil çocuklar için ümitlerinin de artacağını dile getirerek, bölge halkı olarak minnettarlıklarını iletti.

Proje kapsamında yeni alanların tarıma açılması amacıyla tarım aletleri ve fideler Derneğe hibe edildi. Verilen destek ile 3 hektarlık bir alanın planten ve kakao tarımına açılması planlanıyor.

Ayrıca suyla bulaşan salgın hastalıkların önlenmesi ve temiz suya erişimin sağlanması amacıyla bir su kuyusu da açılarak bölge halkının hizmetine sunuldu.