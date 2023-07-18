Taliban, Afganistan'da Kadın Haklarını Kısıtlamaya Devam Ediyor

Birleşmiş Milletler Afganistan Misyonu (UNAMA) tarafından yayımlanan rapora göre, Taliban'ın Afganistan'da kadın haklarını kısıtlamaya devam ettiği belirtildi. Raporda, alınan kararlar ve uygulamalar detaylı bir şekilde açıklandı.