Taliban, Afganistan'da Kadın Haklarını Kısıtlamaya Devam Ediyor
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Birleşmiş Milletler Afganistan Misyonu (UNAMA) tarafından yayımlanan rapora göre, Taliban'ın Afganistan'da kadın haklarını kısıtlamaya devam ettiği belirtildi. Raporda, alınan kararlar ve uygulamalar detaylı bir şekilde açıklandı.
Birleşmiş Milletler Afganistan Misyonu (UNAMA) tarafından yayımlanan, 'Afganistan'da İnsan Hakları Durumu' başlıklı raporda, Taliban'ın kadınların haklarını kısıtlayan kararlar almaya devam ettiği aktarıldı.
UNAMA'nın yayımladığı raporda, 15 Ağustos 2021'de ülkenin yönetimini ele geçiren Taliban'ın kadın haklarını kısıtlayan kararlar almayı sürdürdüğü vurgulandı. Raporda, "Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA), fiili makamların kadınların özgürlüğünü ve istihdama katılımını sınırlama kararlarını kaydetmiştir" denildi. Rapor, Mayıs-Haziran arasında alınan kararları kapsıyor.KADINLARA YÖNELİK KISITLAMALAR TEK TEK SIRALANDIRaporda, kadın haklarını kısıtlayan uygulamalar şöyle sıralandı: "3 Mayıs 2023 tarihinde, Sağlık Bakanlığı, tıpta uzmanlık eğitimine devam edebilmek için sadece erkek tıp öğrencilerinin 'Ek Sınav'a girmesine izin verileceğini duyurdu.3 Haziran'da, İstihbarat Genel Müdürlüğü (Taliban, bu birimi 26 Ekim'de kurdu) görevlileri işe giden bir ebeyi durdurarak beş saat boyunca gözaltında tutmuş ve bir uluslararası si·vi·l toplum kuruluşu ile yaptığı çalışmalar hakkında sorgulamıştır. Çalışmaya devam etmesi halinde kendisini ölümle tehdit etmişler. Ebe iki gün sonra istifa etti.19 Haziran'da Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı yetkilileri bir kadını sopayla dövdü ve halka açık bir parktan ayrılmasını emretti.
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan Afgan kadınlara yönelik ciddi kısıtlamalar misyonun çalışmalarını etkilemeye devam etmektedir."