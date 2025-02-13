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Spor eğitmeni, arabada eşi ile yakaladığı evsiz adamı hastanelik etti

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Brezilya'da spor eğitmeni Eduardo Alves, eşini evsiz bir adamla arabada yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Alves, eşini ve adamı dövdü. Eşinin kiliseye giden biri olduğu ve 'Tanrı'dan evsiz adama yardım etmesi için mesaj aldığını' söylediği belirtildi. Olay, Brezilya'nın Federal Bölgesi'ndeki Jardim Roriz mahallesinde gerçekleşti. Alves'in eşi ve kayınvalidesi, sokakta yaşayan adama yardım etmek için evden ayrılmıştı.

Brezilya'da yaşanan şok edici olayda, bir spor eğitmeni eşini evsiz bir adamla arabada yakalaması üzerine öfke nöbetine kapıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Eduardo Alves'in park halindeki bir arabaya yaklaşıp ön camdan baktığında, eşini içeride başka bir adamla görme anı kaydedildi.

Öfkelenen Alves, camlara yumruk attıktan sonra arabanın kapısını açıp içeri girerek adamı dövmeye başladı.

Düzenli olarak kiliseye giden eşin, daha sonra bir arkadaşına "Tanrı'dan evsiz adama 'yardım etmesi' için mesaj aldığını" söylediği öğrenildi.

Olay, 10 Mart'ın ilk saatlerinde Brezilya'nın Federal Bölgesi'ndeki Jardim Roriz mahallesinde meydana geldi.

Metropoles haber sitesinin bildirdiğine göre, Alves'in eşi ve kayınvalidesi sokakta yaşayan adama yardım etmek için evden ayrılmış. İkili daha sonra ayrılmış ancak Eduardo, telefonuna cevap vermeyen eşine ulaşamamış.

Spor eğitmeni daha sonra eşinin evden çıktığı arabayı bir ilkokulun yanında buldu ve araca yaklaştığında şok edici manzarayla karşılaştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Alves'in evsiz adamı dövdüğü, adamın araçtan çıktığı, ancak Alves'in onu takip edip tekrar arabaya getirerek dövmeye devam ettiği görülüyor.

Eşinin ise yaşanan olay karşısında perişan bir halde arabanın dışında yerde yattığı görüntülendi.

Alves'in polise verdiği ifadede, ilk başta ön camdan bir tecavüz olayına tanık olduğunu düşündüğünü söylediği bildirildi.

Ancak ismi açıklanmayan eşi, polise o sırada adamla yaşadığı ilişkinin rızaya dayalı olduğunu söyledi. Kadın, gittiği kilise aracılığıyla savunmasız insanlara yardım etmekten hoşlandığını belirtti.

İddiaya göre daha sonra bir arkadaşına, yakalandığı evsiz adama yardım etmesi için "Tanrı'dan mesaj aldığını" söyledi.

Evsiz adam, morluklar ve iki göz çevresinde morarmalarla hastaneye kaldırıldı. Aldığı yaraların iyileşme sürecinin iyi gittiği belirtildi.

Spor eğitmeni, arabada eşi ile yakaladığı evsiz adamı hastanelik etti

Spor eğitmeni, arabada eşi ile yakaladığı evsiz adamı hastanelik etti

Spor eğitmeni, arabada eşi ile yakaladığı evsiz adamı hastanelik etti

Spor eğitmeni, arabada eşi ile yakaladığı evsiz adamı hastanelik etti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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