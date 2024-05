Scilly Adaları turunda bir hayli neşeli olduğu gözlenen Prens William, satın aldığı Cornish Pastyleri karısı ve çocuklarına götüreceğini söyledi

Prens William, Scilly Adaları'ndaki turuna devam ederken, Güney Batı'nın meşhur lezzeti olan Cornish pastyleri satın aldı ve ailesi için hediyelik eşyalar götüreceğini belirtti. 41 yaşındaki William, daha küçük adalardan biri olan Tresco'dan tekne ile St Mary's limanına vardı.

Galler Prensesi'nin kanser tedavisi görürken kraliyet görevlerine devam eden Prens, iyi havadan ve sabah yaptığı yüzme keyfinden memnun olduğunu paylaştı. Prens, Cornwall Dükü bayrağı taşıyan The Pegasus adlı tekne ile St Mary's limanına indi.

Prens, On the Quay kafesinde beş tane geleneksel Cornish pasty satın aldı. Her biri 5.50 sterlin olan pastalar için, "Çok lezzetli kokuyorlar. İnsanın ağzını sulandırıyor," dedi. Daha sonra eve dönmesi gerektiğini, ancak hava güzel olduğunda adalara tekrar geleceğini söyledi.

Ayrıca, St Mary's limanında yerel işletmelerin temsilcileriyle görüştü. Bu liman, adalara gelen turistler için önemli bir nokta olup, çeşitli gemileri ağırlıyor. Prens, daha sonra St. Mary's Toplum Hastanesi'nde yeni bir sağlık tesisi için temel atma törenine katıldı.

Öte yandan, Prens Harry ve Meghan Markle, Nijerya'da üç günlük bir ziyarete başladılar. Prens Harry, bir okulda çocuklarla zihinsel sağlık üzerine konuştu ve kötü günlerin normal olduğunu anlattı. Çift, Abuja'ya varmalarının ardından çeşitli etkinliklere katıldı.

Prens William'ın ziyareti sırasında çocuklarının onu özlediğini ve onlarla hafta sonunu geçirmek için eve döneceğini söyledi. Harry ise İngiltere'ye dönüşünün Invictus Oyunları'nın 10. yıl dönümünü kutlamak için olduğunu belirtti.