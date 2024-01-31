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Rusya ve Ukrayna Arasında Esir Takası Gerçekleşti

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan müzakereler sonucunda 195 savaş esiri askeri aldıklarını duyurdu. Karşılığında ise 195 Ukrayna askeri serbest bırakıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise 207 kişiyi takas sonucunda geri aldıklarını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün Ukrayna ile müzakereler sonucunda 195 savaş esiri askeri aldıklarını, karşılığında 195 Ukrayna askerini serbest bıraktıklarını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise 207 kişiyi geri aldıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün gerçekleştirilen esir takasında 195 Rus askerini aldıklarını karşılığında ise 195 Ukrayna askerini serbest bıraktıklarını duyurdu. Açıklamada "31 Ocak'ta müzakere süreci sonucunda esaret altında hayati tehlike altında olan 195 Rus askeri, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri gönderildi. Karşılığında tam olarak 195 AFU savaş esiri geri döndü.

Serbest bırakılan askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın tıbbi kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin askeri nakliye havacılığına ait uçaklarla Moskova'ya nakledilecek. Serbest bırakılan herkese gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlanıyor" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise 207 kişiyi takas sonucunda geri aldıklarını ifade ederek "Esaret altındaki her Ukraynalıyı hatırlıyoruz. Hem savaşçılar hem de siviller. Hepsini geri getirmeliyiz. Üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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