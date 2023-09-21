Rusya Kiev'e saldırdı, 7 kişi yaralandı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın başkent Kiev'e saldırı düzenlediğini, biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın başkent Kiev'e saldırı düzenlediğini, biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıların başkentin Darnytsia ve Shevchenkivskyi bölgelerinde düzenlendiği, Darnytsia bölgesinde biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığı ifade edildi. Shevchenkivskyi bölgesinde düzenlenen saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Saldırı sonrası çıkan yangına müdahale anları ise kameralara yansıdı.