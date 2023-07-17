- Rusya'da savaş uçağı denize düştü

MOSKOVA - Rusya'da Su-25 tipi savaş uçağı Azak Denizi'ne düştü.

Rusya'nın güneyindeki Krasnodar Bölgesi'ne bağlı Yeysk kenti üzerinde uçuş yapan Su-25 tipi savaş uçağı Azak Denizi'ne düştü. Rus ordusunun Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Krasnodar Bölgesi'nde Azak Denizi semalarında eğitim uçuşu yapan Su-25 saldırı uçağı düştü" ifadeleri kullanarak, pilotun kazadan sağ kurtulduğu belirtildi. Açıklamada, "Kaza sonrasında herhangi bir can kaybı olmadı. İlk raporlara göre pilot kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi" denildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın motor arızası nedeniyle yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.