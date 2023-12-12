Rezil olduk! Hakem Halil Umut Meler'e saldırı dünyada böyle yankılandı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçından sonra mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmasını dünya basını manşetten gördü. Alman Bild Gazetesi, olayı, "Türkiye'de skandal!" başlığıyla duyururken, İngiliz Daily Mail, "Hakeme acımasız saldırı" diyerek haberi geçti. İspanyol spor gazetesi Marca ise, "Türkiye'nin 1 numaralı hakemine vahşice saldırı!" manşetini attı.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçına, mücadelenin bitiminde çıkan olaylar gölge düşürdü. Son düdükle birlikte koşarak sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, yaşananları dünya basını da manşetten verdi.
"TÜRKİYE'DE SKANDAL"
Alman Bild gazetesi, Halil Umut Meler'e saldırıyı, manşetten gördü. Bilg, yaşananları "Türkiye'de skandal!" başlığıyla duyurdu.
"HAKEME ACIMASIZ SALDIRI"
İngiliz Daily Mail gazetesi de saldırıyı haber yaptı. Daily Mail, "Hakeme acımasız saldırı" başlığını attı.
"TÜRKİYE'NİN 1 NUMARALI HAKEMİNE VAHŞİCE SALDIRI"
İspanyol spor gazetesi Marca, skandalı manşete taşıdı. Marca, "Türkiye'nin 1 numaralı hakemine vahşice saldırı!" başlığıyla haberi servis etti.