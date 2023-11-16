Kosova'nın başkenti Priştine'de, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Priştine'nin merkezindeki Zahir Pajaziti Meydanı'ndan Başbakanlık binasına kadar yürüyen onlarca kişi, " Gazze'deki soykırımı durdurun", "İsrail devletini eleştirmek Yahudi düşmanlığı değildir", "Etnik temizliğe sessiz kalmayın" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, attıkları sloganlarla İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı.

Gösterileri organize eden "Feminist Düşünce ve Eylem Kolektifi" grubundan bir kişi bildiri okudu. Bildiride, İsrail'in "soykırım" yapan bir devlet olduğu ve işgalleriyle Gazze'yi toplu mezarlığa çevirdiği için Kosova hükümetinden İsrail'in safında yer almaması talep edildi.

Yaklaşık yarım saat süren yürüyüş olaysız sona erdi.