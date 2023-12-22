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Prag'da düzenlenen silahlı saldırı anlarına ait polis vücut kamerası görüntüleri yayınlandı

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Prag'ta yaşanan dehşet verici saldırıda, silahlı saldırgan David Kozak, üniversite çatısında öğrencilere saldırarak 14 kişiyi öldürdü. Cesur bir vatandaş, saldırıyı durdurmak için çığlık atsa da Kozak, dehşet dolu anlarına devam etti. Olayın ardından Kozak'ın intihar ettiği bildirildi. Çek Cumhuriyeti tarihindeki en kötü kitle saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Prag'da yaşanan korkunç saldırının görüntüleri, silahlı saldırgan David Kozak'ın üniversite çatısında dolaşarak öğrencilere saldırdığı dehşet verici anları kaydetti.

24 yaşındaki tarih öğrencisi Kozak, bir hafta önce bir baba ve yeni doğan bir bebeği öldürdüğü iddiasıyla, Çek başkentindeki bir üniversitede gerçekleştirdiği dehşet verici saldırıda 14 kişiyi öldürdü ve 25 kişiyi yaraladı.

Silahlı saldırganın kurbanları sakin bir şekilde seçerek çatıda dolaştığı korkunç sahneleri gösteren görüntülerde, cesur bir vatandaş, Kozak'ın acımasız saldırısını durdurmak ve diğerlerini korumak amacıyla "buraya ateş et lanet olası" diye bağırıyor. Olayın ardından Kozak'ın intihar ettiği bildirildi.

Bu korkunç olay, Çek Cumhuriyeti tarihindeki en kötü kitle saldırısı olarak hafızalara kazındı. Saldırı sırasında hayatını kaybedenler arasında Charles Üniversitesi Müzik Bilimleri Enstitüsü Direktörü Lenka Hlávková da bulunuyor. Çek hükümeti, kurbanlar için 23 Aralık'ta ulusal yas ilan etti.

Prag'da düzenlenen silahlı saldırı anlarına ait polis vücut kamerası görüntüleri yayınlandı

Prag'da düzenlenen silahlı saldırı anlarına ait polis vücut kamerası görüntüleri yayınlandı

Prag'da düzenlenen silahlı saldırı anlarına ait polis vücut kamerası görüntüleri yayınlandı

Prag'da düzenlenen silahlı saldırı anlarına ait polis vücut kamerası görüntüleri yayınlandı

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Çek Cumhuriyeti Dünya Haberler

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