- Peru'da Ubinas Yanardağı patladı, acil durum ilan edildi

LİMA - Peru'nun Moquegua bölgesindeki Ubinas Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle bazı ilçelerde acil durum ilan edildi.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'nın yaklaşık bin 200 kilometre güneydoğusundaki Moquegua bölgesinde bulunan Ubinas Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Peru Jeofizik Enstitüsünden yapılan açıklamada, yanardağın püskürttüğü küllerin 5 bin 500 metre yüksekliğe ve 10 kilometreden fazla uzaklıktaki kasabalara ulaştığı belirtildi. Peru hükümeti, ülkenin en aktif yanardağından çıkan kül ve gaz nedeniyle Moquegua bölgesinin bazı noktalarında acil durum ilan edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bakanlar Kurulu toplantısında, Ubinas Yanardağı'nın patlama sürecinden kaynaklanan tehlike nedeniyle Moquegua bölgesindeki General Sanchez Cerro'ya bağlı Coalaque, Chojata, Ichuna, Lloque, Matalaque, Ubinas ve Yunga ilçelerinde acil durum ilan edilmesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı. Henüz tahliye emri verilmezken, Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü daha önce yaşanan yanardağ patlamasının ardından inşa edilen sığınağı tedbir olarak hazırlamaya başladı.

Yanardağın etkilediği bölgede yaklaşık 2 bin kişi yaşıyor.