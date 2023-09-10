Papa Franciscus Fas'taki deprem felaketinde hayatını kaybedenler için dua etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Fas'ın Marakeş kenti yakınlarında meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua ettiğini açıkladı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Fas'ın Marakeş kenti yakınlarında 8 Eylül'de meydana gelen deprem felaketinde yaralananlar ve hayatını kaybedenler için dua ettiğini bildirdi.

Papa, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duasında, Fas'ta yaşanan deprem felaketine değindi.

Papa Franciscus, "Yıkıcı bir depremin vurduğu sevgili Fas halkına yakınlığımı belirtmek isterim. Yaralılar ve hayatını kaybeden çok sayıda kişi için dua ediyorum. Kurtarma ekiplerine ve insanların acılarını dindirmek için çaba gösterenlere teşekkür ediyorum. Bu trajik anda herkesin somut yardımı halka destek olabilir. Fas halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başta başkent Rabat olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği bildirilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin yaralandığını açıklamıştı.