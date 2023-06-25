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Pakistan'da otobüsler çarpıştı: 8 ölü

Dünya Haberleri

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Navabşah şehrinde iki otobüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 45 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

- Pakistan'da otobüsler çarpıştı: 8 ölü

KARAÇİ - Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Navabşah şehrinde iki otobüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Navabşah şehrindeki Daur kasabasında, Karaçi-Obara seferi yapan otobüsün Peşaver- Karaçi seferi yapan otobüsle çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 45 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza sonrası kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri, kazaya aşırı hızın neden olduğunu belirtirken, ölenlerin kimliği henüz açıklanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Dünya

Pakistan Karaçi Dünya Haberler

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