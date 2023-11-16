Pakistan'da Düzensiz Afgan Göçmenler İçin Geçici Kamplar Kuruldu

Pakistan'da yaşayan düzensiz Afgan göçmenlerin ülkelerine dönüşü sürerken, Afganistan'ın farklı şehirlerinde bu kişiler için geçici kamplar kuruldu. Kamplar, dönüş sürecini kolaylaştırmak ve Afganların vilayetlerine dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla kuruldu. Göçmenler, yardım bekliyor ve memleketlerine dönüş için ihtiyaç duydukları yardımları temin etmeyi bekliyorlar.

Pakistan'da yaşayan düzensiz Afgan göçmenlerin ülkelerine dönüşü sürerken, Afganistan'ın farklı şehirlerinde bu kişiler için geçici kamplar kuruldu.

Başkent Kabil başta olmak üzere Kandahar, Meydan Vardak, Paktika, Paktiya gibi Pakistan sınırına yakın şehirlerde dönüş sürecini kolaylaştırmak amacıyla kurulan geçici kamplar ülkelerine dönen düzensiz Afgan göçmenleri ağırlamaya başladı.

Böylece sınır kapılarına yakın noktalarda geri dönüşler için kurulan kamplardaki yoğunluğun azaltılması ve Afganların vilayetlerine dönüşlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Kimi Afganlar söz konusu kamplarda birkaç günlük bekleyişin ardından vilayetlerine doğru yol alırken, kimileri de memleketlerine dönüş için ihtiyaç duydukları yardımları temin etmeyi bekliyor.

Kabil'in kuzeyinde, Afganistan'ın kuzey vilayetlerine giden otobüslerin kalktığı terminalin yanında kurulan kampta, AA muhabirine konuşan Afganlar, yardım beklediklerini söyledi.

13 çocuk babası Gulam Resul Şemsettin, 25 yıl yaşadıkları Pakistan'ın Kuetta şehrinden ayrılmak zorunda kaldıklarını ve memleketleri Kunduz'a gideceklerini belirtti.

Kunduz'da yeni bir hayat kurmak için yardıma ihtiyacı olduğunu ifade eden Şemsettin, "Pakistan'ın kararı kötü oldu. 40-50 yıldır orada yaşayan göçmenler (Afganlar) var. Pakistan'da çiftçiydik. Kunduz'da da çiftçilik yapacağız." dedi.

5 çocuk babası Feyz Muhammed de 20 yıldır Kuetta'da yaşadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Doğru düzgün bir yaşamımız yoktu. Bir gün çalışıyorduk, diğer gün çalışmıyorduk. Paramızı da tam alamıyorduk. 20 yıl Pakistan'da yaşadık. 5 çocuğum var. Urduca biliyorlar ancak bir gün bile okula gitmediler."

Pakistan'ın Afganları sınır dışı etme kararı

Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından iki ülke arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında son aylarda bu çerçevede tartışmalar artarken Pakistan hükümeti, ekim ayının başlarında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerden 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını isteyerek, bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceğini duyurdu.

Taliban yönetimi ise Pakistan'ın bu kararını eleştiriyor, Afgan göçmenlere iyi davranılmasını ve ülkeden ayrılmaları için ek süre tanınmasını talep ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kurumlar da Pakistan'a bu kararından dönme çağrısı yapıyor.

Geri dönüşler hakkında AA muhabirine konuşan Taliban yönetiminin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın kararının ardından Afganistan'a dönen düzensiz göçmenlerin sayısının 300 bini geçtiğini açıklamıştı. BM'ye göre, dönenlerin yüzde 60'ını çocuklar oluşturuyor.