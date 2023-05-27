Pakistan'da çığ felaketi: 10 ölü, 25 yaralı

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletinde meydana gelen çığ felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın "zirveler diyarı" olarak bilinen Gilgit-Baltistan eyaletinde yer alan Astore bölgesindeki Shunter Geçidi yakınlarında çığ düştü. Bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yerel yetkililer, yaptıkları açıklamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığını aktardı. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının zorlu arazi yapısı nedeniyle güçlükle sürdürüldüğü belirtiliyor. - KARAÇİ