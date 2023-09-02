Nobel Vakfı, Rusya, Belarus ve İran Büyükelçilerini Törene Davet Etmiyor

Nobel Vakfı, Stockholm'deki Nobel Ödül Töreni'ne Rusya, Belarus ve İran'ın büyükelçilerini davet etmeme kararı aldı. Geçen yıl olduğu gibi bu ülkelerin büyükelçileri törene katılmayacak.

Nobel Vakfı, Stockholm'deki Nobel Ödül Töreni'ne Rusya, Belarus ve İran'ın büyükelçilerini 'davet etme' kararında geri adım attı. Gelen tepkiler üzerine geçen yıl olduğu gibi bu ülkelerin büyükelçileri törene davet edilmeyecek.

Nobel Vakfı'ndan konuyla ilişkin bugün yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Nobel Vakfı'nın önceki uygulamalara uygun olarak tüm büyükelçileri Nobel Ödülü ödül törenine davet etme kararı sert tepkilere neden oldu.

Kararın temeli, Nobel Ödülü'nün temsil ettiği değer ve mesajların mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaştırılmasının önemli ve doğru olduğuna inanmamızdı."

SADECE OSLO'DAKİ TÖRENE HERKES DAVETLİ

"İsveç'te bu mesajı tamamen gölgeleyen güçlü tepkilerin farkındayız. Bu nedenle Nobel Vakfı yönetim kurulu, geçen yılki olağan uygulama istisnasını tekrarlamayı yani Rusya, Belarus ve İran'ın büyükelçilerini Stockholm'deki Nobel Ödül törenine davet etmemeyi tercih etti.

Daha önce olduğu gibi Oslo'daki törene tüm büyükelçiler davet edilecek."

Nobel ödülleri, açıklandıktan sonra İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan törenle sahiplerine verilmektedir. Nobel Barış Ödülü'nü kazanan kişi veya kişiler, Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan törenle öldüllerini almaktadır. Geçen yıl, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle bu üç ülkenin büyükelçileri, Stockholm'deki törene davet edilmemişti.