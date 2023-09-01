Malezya'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları

Malezya'da Bağımsızlık Günü'nün 66. yıldönümü, farklı gruplar arasındaki bağları birleştirme teması altında geçit törenleri, havai fişekler ve toplantılarla kutlandı. Binlerce Malezyalı, kutlamalara katılmak üzere Putrajaya şehrine akın etti.