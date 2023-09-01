Malezya'da Bağımsızlık Günü Kutlamaları
Malezya'da Bağımsızlık Günü'nün 66. yıldönümü, farklı gruplar arasındaki bağları birleştirme teması altında geçit törenleri, havai fişekler ve toplantılarla kutlandı. Binlerce Malezyalı, kutlamalara katılmak üzere Putrajaya şehrine akın etti.
Malezya'nın Putrajaya kentinde Malezya'nın bağımsızlığının 66. yıldönümü kutlamalarına katılan itfaiye ekipleri, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)
KUALA LUMPUR, 1 Eylül (Xinhua) -- Malezya'da Bağımsızlık Günü'nün 66. yıldönümü, farklı gruplar arasındaki bağları birleştirme teması altında geçit törenleri, havai fişekler ve toplantılarla kutlandı. Binlerce Malezyalı, kutlamalara katılmak üzere Putrajaya şehrine akın etti.
31 Ağustos 1957'de, o zamanki Malaya Federasyonu İngiliz yönetiminden bağımsızlığını kazandı.
Malezya'nın Putrajaya kentinde Malezya'nın bağımsızlığının 66. yıldönümü kutlamaları sırasında performans sergileyen sanatçılar, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)
Malezya'nın Putrajaya kentinde Malezya'nın bağımsızlığının 66. yıldönümü kutlamalarına katılan insanlar, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)
Malezya'nın Putrajaya kentinde Malezya'nın bağımsızlığının 66. yıldönümü kutlamalarına katılan askerler, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)
Malezya'nın Putrajaya kentinde Malezya'nın bağımsızlığının 66. yıldönümü kutlamaları sırasında performans sergileyen sanatçılar, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)
Malezya'nın Putrajaya kentinde Malezya'nın bağımsızlığının 66. yıldönümü kutlamaları sırasında performans sergileyen sanatçılar, 31 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)