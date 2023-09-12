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Libya'da sel felaketinde binlerce kişi hayatını kaybetti

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Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Pazar günü ülkenin doğusunu vuran sellerin ardından 2.000'den fazla kişinin öldüğünü ve binlerce kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

DERNE, 12 Eylül (Xinhua) -- Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Pazar günü ülkenin doğusunu vuran sellerin ardından 2.000'den fazla kişinin öldüğünü ve binlerce kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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