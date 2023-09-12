Libya'da sel felaketinde binlerce kişi hayatını kaybetti
Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Pazar günü ülkenin doğusunu vuran sellerin ardından 2.000'den fazla kişinin öldüğünü ve binlerce kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
DERNE, 12 Eylül (Xinhua) -- Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Pazar günü ülkenin doğusunu vuran sellerin ardından 2.000'den fazla kişinin öldüğünü ve binlerce kişinin kayıp olduğunu söyledi.
Kaynak: Xinhua / Dünya