Kütahya'da Kadınlara Umre Bilgilendirme Semineri

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umreye gidecek kadın adaylara bilgilendirme semineri yapıldı. Uzman Vaiz Hülya Budak tarafından düzenlenen seminerde umrenin fazileti ve umredeki işaretlerin anlamları anlatıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umreye gidecek kadın adaylara bilgilendirme semineri yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023-2024 organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan 20 kadın adaya Uzman Vaiz Hülya Budak tarafından seminer düzenlendi.

Ulu Camiinde düzenlenen seminerde Vaiz Hülya Budak, kadın umrecilere Umrenin fazileti ve umredeki işaretlerin anlamları ile bu ibadetin gereği olan bir arada yaşama bilinci konularında bilgiler verdi.

Budak, "Yapılan ibadetlerin sevabını azaltmamak adına umre ibadetinin nasıl yapılacağını gösterdik. Mekke'de, Medine'de yapılacaklar hakkında bilgi verdik. Adaylarımıza umrenin önemini, umrede üzerlerine düşenleri nasıl ve ne şekilde yapacaklarını anlattık. İhramı anlattık. Tavaf hakkında bilgiler verdik. Allah Umre ibadetini yapacak olan kardeşlerimizin ibadetini kabul eylesin. Sağ salim dönebilmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA