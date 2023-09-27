Kosova'nın kuzeyinde çatışmaların yaşandığı Banjska köyü görüntülendi

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de polis ile silahlı Sırp grup arasında yaşanan çatışmaların ardından Banjska köyü, AA ekibi tarafından görüntülendi. Köyde çatışma izleri ve Sırpların kullandığı kamyonlar bulundu.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de polis ile silahlı Sırp grup arasında gün boyu çatışmaların yaşandığı Banjska köyü, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Çatışmaların yaşandığı 24 Eylül'den bu yana trafiğe kapalı olan köy, Kosova polisinin mühimmat arama ve mayın temizleme çalışmalarını tamamlamasının ardından ulaşıma açıldı.

Köyün girişinde Sırpların yolu kapatmak için kullandığı plakasız kamyonlar bulunurken, merkezindeki Banjska Manastırı çevresinde boş kovanlar ve çatışma izleri gözlendi.

Ayrıca, silahlı Sırp grubun Banjska Manastırı etrafında konuşlandığı evlerde ve bölgeden çıkmak için kullandıkları dağ yollarında çeşitli malzemeler bıraktıkları görüldü.

Kosova polisinin kuzey bölgesi müdür yardımcısı Veton Elshani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafiğin köy sakinleri için saldırılardan bir gün sonra açıldığını, ancak bugünden itibaren kontrolün artırıldığını söyledi.

Bölgenin büyük oranda tarandığını ve temizlendiğini belirten Elshani, "Gelecek günlerde (polisin) uzman birimler, Manastır çevresindeki bu dağlık bölgeyi mutlaka kontrol ederek orada olabilecek patlayıcıları aramaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kosova polisi özel birlikleri, Bajnska köyü ve çevresinde bir süre daha nöbet tutmaya devam edecek.

Olay

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da, 24 Eylül sabahı yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polis ölmüş, 1 polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosovalı yetkililer, Banjska'da gerçekleşen operasyonda en az 4 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.