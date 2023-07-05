İngiliz Milletvekili Alicia Kearns, Sırbistan'dan silah kaçırıldığını ve bunların Kosova'nın kuzeyindeki Ortodoks kiliselerinde depoladığını iddia etti.

- Kosova'daki Sırp Ortodoks kiliselerinde silah depolandığı iddiası

LONDRA - İngiliz Milletvekili Alicia Kearns, Sırbistan'dan silah kaçırıldığını ve bunların Kosova'nın kuzeyindeki Ortodoks kiliselerinde depoladığını iddia etti.

İngiltere Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns dün parlamentoda yaptığı konuşmada, Sırp Ortodoks Kilisesini Sırbistan'dan getirilen silahları ambulanslarla Kosova'ya taşımakla bu silahları kiliselerde depolamakla suçladı. İngiliz ordusunun Sırbistan'dan Kosova'ya silah kaçırıldığını tespit ettiğini vurgulayan Kearns, NATO'nun Kosova Gücü KFOR'un durumdan haberdar edildiğini ancak arama izinleri çıkana kadar ambulansın geri dönerek kilisedeki tüm silahları çıkardığını söyledi.

"Silah ihracatını durdurun"

KFOR'un ülkenin kuzeyinde silah kaçakçılığıyla mücadele için yetkilerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Kearns, İngiliz hükümetine Kosova'nın toprak bütünlüğü ve demokrasisine desteğini net bir şekilde ifade etme çağrısında bulundu. İngiltere'nin Sırbistan'a silah ve cephane ihracatından da rahatsız olduğunu ifade eden Kearns, "Sırbistan polisinin terörle mücadele biriminin Kosovalı polis memurlarına saldırarak kaçırdıkları göz önüne alındığında, Sırbistan'a bizim tedarik ettiğimiz silahların bunlar için kullanılmadığını nereden bilebiliriz? Sırbistan'a tüm ihracatın durdurulmasını talep ediyorum" dedi.

Balkanlar'da kritik bir dönemden geçildiğini vurgulayan Kearns, 1995'te Bosna'da yaşanan kanlı cinayetler sonrasında verilen "bir daha asla" şeklindeki sözün yerine getirilmesi, İngiliz hükümetinin uyanması ve inisiyatif alması temennisinde bulundu.